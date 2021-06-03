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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’ndaki 16 projeye Kılıçdaroğlu’ndan destek

İHA

Kuşadası’ndaki 16 projeye Kılıçdaroğlu’ndan destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 16 projenin temel atma ve toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kent estetiği ve doğasının korunmasına dikkat çekti.
Bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı Kuşadası oldu. Beraberindeki heyet ile birlikte Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde yaşama geçirilen 16 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentlerin tarihini, kültürünü, estetiğini ve doğasını korumanın önemine dikkat çekerek “Kentler tarihsel birikimiyle kendi kültürünü oluşturur. Ancak her kent aynı zamanda rant da oluşturur. Önemli olan rantın hakça bölüşülüp bölüşülmediği ve kentin o ranttan yararlanıp yaralanmadığıdır. Kuşadası’ndaki ranttan ise elbetteki bütün Kuşadası yararlanacak. Kentin rantını kente sunarsanız insanların mutlu olduğunu göreceksiniz” dedi.
“Kentler bize gülmek zorunda”
Kentlerin simgesi haline gelen meydanların da olması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu; “Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar. Belediye başkanlarımız meydan açmak için uğraşıyorlar. Kuşadası Belediye Başkanımız, belediye binasını yıkıp kent meydanı yapacağını söyledi. Ben de kendisine en güzel işi yaparsın dedim. Çünkü kentler bize gülmek zorunda” dedi.
“Çağdaş siyaset anlayışına ihtiyacımız var”
Siyaset kurumunun kentler için yapabileceği çok şey olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu; “Belediye başkanlarımıza hep diyorum ki, harcadığınız hiçbir kuruş sizin şahsi geliriniz değil. Halkın parasını harcıyorsunuz ve harcadığınız her kuruşun hesabını halka vermelisiniz. Temiz, kavgadan uzak çağdaş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu da sizlerle yapacağız. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Yanlış yapanı yolcu edecek olan yine bizleriz. Demokrasi, insan hakları, özgürlük istiyorsak bunu kentlerden başlayarak yapacağız” dedi.
“Türkiye için çalışacağız”
CHP’li belediyelerin insan onurunu koruyarak sosyal yardımlarını arttırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Önümüze engeller çıkarılıyor, baskı yapılıyor. Ancak hep dediğim gibi şikâyet etmeden bunları aşacak ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü onurlu insanlardan ve elbette tarihten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. Bunları hep birlikte başaracağız. Belediye başkanlarımıza açılışını yaptıkları ve temelini attıkları tüm yerler için yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Uyum içinde çalışıyoruz"
İlçe belediye başkanları ile birlikte güçlü olduklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Bu dönemde Kuşadası’na pek çok hizmet yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ben sizin huzurunuzda Kuşadası Belediye Başkanımıza ve Millet İttifakı’nın tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.
Kuşadası Belediyesi ile birlikte başardıkları 13 projenin açılışını, 3 projenin ise temelini atacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederek “2014 yılından bu yana Kuşadası için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
“6 yeni projemiz daha var”
Tariş Arazisi projesinin Kuşadası için önemine de dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, yeni projelerin de sinyalini vererek “Tariş Arazisi projesini en geç bir buçuk yıl içerisinde tamamlayacağız. Alt yapı anlamında çok önemli yatırımlar yaptık. Turizmin marka değeri olan Kuşadası’nın değerini çok iyi biliyor ve Belediye Başkanımız ile birlikte daha fazla katma değer katmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Kuşadası’nda da Belediye Başkanımız ile birlikte tıkır tıkır çalışıyoruz. Hizmetlerimizi de teker teker tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte 6 yeni projemiz daha var. Bu başarıyı Millet İttifakı ile birlikte elde ettik” dedi.
“Hizmet üretme iradesiyle çalışıyoruz”
Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, göreve geldikleri 2019 yılının Mart ayından bu yana başta koronavirüs pandemisi olmak üzere pek çok talihsizlik yaşadıklarını belirterek “Seçildiğimiz ilk günden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek sanki bu kadar talihsizlik hiç başımıza gelmemiş gibi sizlerin de bizi onurlandığınız bu törene 3 projenin temelini atmak, 13 tamamlanmış projenin ise açılışını yapmak için geldik” dedi. Açılışı yapılan ve temeli atılan projeler ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örgütümüzün her kademesiyle işbirliğimiz, uyumumuz, milletvekillerimizin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın birikim ve tecrübeleri, sizin inanç ve kararlılığınız bizi daha istekli, daha azimli ve çalışkan kılıyor. İnandığımız ulusal iktidar yolculuğumuz da enerjiyle doluyuz. Arzuluyuz. Bizlere gösterdiğiniz hedefte mazeret üretmeden hizmet üretme iradesi ile çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz” dedi.
“Kuşadası’na 16 yeni proje”
Toplu açılış ve temel atma töreninde, konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte açılışı yapılan yerler için kurdele kesti ve temeli atılan yerler için de butona bastı.
Tören kapsamında Tariş Arazisi, Ekolojik Kreş ve Kadın Danışma Merkezi ile Campinova projelerinin temelleri atılırken Kuşadası Cemevi, Dijital Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Mineral ve Fosil Müzesi, Ada Modern Sanat Galerisi, Ada Market, Timur Selçuk Parkı ve 13 bin 100 metrekareyi kapsayan 7 tematik park ile Kemal Arıkan Yayalaştırma Alanının açılışları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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