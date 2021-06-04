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Hem sağlıkçı, hem de çevreciler Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeşil dokuyu koruyor

İHA

Hem sağlıkçı, hem de çevreciler Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeşil dokuyu koruyor

Aydın SSK Bölge hastanesi olarak 1963 yılında hizmet vermeye başlayan ve 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilerek isim değişikliğine gidilen Atatürk Devlet Hastanesi açıldığı günden bu güne bahçesindeki ağaçların gerekli bakım ve budama işlemleri ile zamanla kuruyan ağaçların yerlerine fidan dikerek yeşil dokuyu korumaya özen gösteriyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi zemininde çimlendirme çalışması yapılarak hastane bahçesi modern bir görünüme kavuşturuldu. Hastane bahçesinden ziyade, tarihi ağaçlar ile koruma altına alınan milli parklar gibi yemyeşil dokusuyla botanik bahçeyi andıran yeşil alanları ile hastane uzun yıllardan beri Aydın halkına hizmet veriyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın rahat bir nefes alabileceği, yoğun bakım ve servislerde yatan hastalarına refakat ederken dinlenebileceği huzurlu ve modern bir hastane bahçesi için gerekli tadilat ve yenileme işlemleri ile misafirlerimize yemyeşil bir ortam hazırlamak gayreti içerisindeyiz. Hastanemizin bahçesi yaklaşık 40 bin metre kareye sahip. Genel temizlik, bakım, onarım, ilaçlama, budama ve çevre düzenlemesi gibi işlemleri yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı da tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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