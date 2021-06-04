Buharkentli çiftçiler, kuraklıktan daha az etkilenecek Sulama hattı çalışmalarında sona gelindi

Aydın genelinde yaşanan su sıkıntısı ile birlikte harekete geçen Buharkent Belediyesi, sulama sezonunda üreticilerin mağdur olmaması adına başlattığı sulama hattı projesinde sona yaklaştı.



Bu yıl yağışların az olmasıyla beraber barajlardaki doluluk oranının da düşmesi dolayısıyla sulama sezonunda çiftçilere 2 kez su verilmesi kararı üzerinde Aydın’da da gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. 2007 yılından bu yana en kurak ve susuz yılını yaşayan Aydın’da, üreticiler de yaşanan sulama sıkıntısı sebebiyle daha az su isteyen ürünlere yönelmeye başladı. Bu kapsamda harekete geçen Buharkent Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilerin mağdur olmamaları adına başlattıkları sulama suyu hattı ve sulama türbini çalışmalarında sona yaklaştıklarını duyurdu.



İlçenin önemli ürünlerinden olan incirin, yaşanan kuraklıktan en az etkilenmesi ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Menderes Nehri’nden sulama kanalına takviye yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Kayaburnu Mahallesi ve sulama hattı üzerindeki incir bahçelerine kesintisiz sulama suyu verilmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek “Sulama sıkıntısını gidermek maksadıyla Menderes nehrinden sulama kanalına suyu taşıyacak sulama hattı ve sulama türbinin montajında sonuna geldik. Birkaç gün içerisinde sulama kanalına suyu aktarılacaktır. Kayaburnu Mahallesi ve sulama hattı üzerindeki incir bahçelerine kesintisiz sulama suyu vereceğiz. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

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