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Başkan Akdoğan Kılıçdaroğlu’na turizm sektörüyle ilgili raporu teslim etti

İHA

Başkan Akdoğan Kılıçdaroğlu’na turizm sektörüyle ilgili raporu teslim etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası programı kapsamında turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Turizmde normalleşme süreciyle ilgili gerçekleşen toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan katıldı.
Toplantıda söz alan Akdoğan, Kuşadası ekonomisinin turizme bağlı olduğunu belirterek, “Turizm demek hizmet sektörü demek, pandemiden etkilenen sektörlerin en başında da hizmet sektörü geliyor. Yasaklar ve kısıtlamalarla iptal edilen ve ertelenen tatil planları, kruvaziyer turizmin durma noktasına gelmesi ilçemizde turizme dayalı iş yapan tüm esnafı doğrudan etkiledi. Sürecin, yemeiçme ve eğlence sektörüne de olumsuz etkileri çok büyük” dedi ve halen daha kapalı olan sektörler olduğunu hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve toplantıya katılan CHP Milletvekillerine Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanmış olan “Kovid19’un Turizme Etkileri, Ülkemiz Turizminde Normalleşme Süreci ve Kuşadası” konulu raporu iletti.

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