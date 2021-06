“Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının” ikincisi Didim’de başladı

Ali Koç her şeyi anlattı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” projesinin ikinci durağı Aydının Didim ilçesi oldu.



Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Milli Savunma Bakanlığı Daire Başkanı Ayşe Yıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen, Didim Çalışan Gazeteciler cemiyeti başkan yardımcısı Hüseyin Çalışkan ile basın mensupları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buluşmanın açılış konuşmasını Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Genel başkanı İbrahim Gökdemir gerçekleştirdi. Gökdemir konuşmasında "Turizmi 81 vilayete yayma” ve “Ülkemizin Eşsiz Kültürel Mirasını Milletimize Hakkıyla Tanıtma” hedefiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” Projesinin ikinci durağı Efeler diyarı Aydın’dayız. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa, Mardin, Eskişehir, Erzurum, Kastamonu, Ağrı, Samsun ve daha pek çok ilimizde sayısız etkinlikler düzenledik. Bu sene içerisinde ilk etkinliğimizi Nisan ayında Kapadokya’nın merkezi Nevşehir ilimizin Göreme beldesinde gerçekleştirdik. “Turizmi 81 vilayete yayma” ve “Ülkemizin Eşsiz Kültürel Mirasını Milletimize Hakkıyla Tanıtma” hedefiyle düzenlediğimiz bu etkinliklerimizi son iki yıldır da “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” adı altında yapmaktayız. Projemizde amacımız, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi Kültür Sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla Ülkemizin dört bir yanına duyurmaktır. Aydın ilimiz kültürüyle olduğu kadar derin tarihi ve bıraktığı izlerle Açıkhava müzesidir. 23 antik kent barındıran bir açık hava müzesinden bahsediyoruz. Her yanı ışıltılı mermerle kaplı, Aşk Tanrıçası Afrodit’in kenti, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nin gözbebeği Afrodisyas, Uygarlığın, kültürün, sanatın, bilim ve felsefenin başkenti 3500 yıllık Miletos; Şehirciliğin ve kent planlamasının ilk örneği, en iyi korunmuş antik kent, Büyük İskender'in gözdesi Priene; Binlerce yıl kralların, imparatorların akıl danıştığı kehanet merkezi Apollon ve daha niceleri..Aydın ilimiz, bütün bunların yanı sıra deniz, kum, güneş turizminin ülkemiz açısından önemli bir merkezi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Aydın ilimize hayran kalmamak elde değildir” ifadelerini kullandı.



Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer ise “Aydın özel bir şehir, çok daha iyisini hak eden bir şehir, Turizm ve Kültür şehri.. Dört bir yanında kültürlere ev sahipliği yapmış. Aydın’ı keşfetmek için günlerce Aydın’ı gezmek lazım. Harika bir kültür ve turizm kenti Pandemiyi de en iyi yöneten süreci başarıyla yürüten bir şehirdeyiz. Güzel bir program organize ederiz. Bugünün dışında gelecek yıl sizleri daha büyük bir organizasyonda ağırlamak isteriz. Her zaman sizlerin yanındayız" diye konuştu.



Didim Belediye Başkan yardımcısı Öznur Gündoğdu ise Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın bir programı sebebiyle katılamadığını belirterek “Didim ciddi şekilde kültür varlığına sahip, sizlerin burada olması bizler mutluyuz. Kentimizi beğenirsiniz. Sizleri ağırlamaktan mutluyuz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise güzel bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu olduklarını kaydederek “Söylenecek her şey söylendi. Aydın gerçekten çok güzel bir yer; Heredot’un söylediği gökyüzü altındaki en güzel yer yüzü olan bir yer. Sizlerle 3 gün burada olacağız. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın’ın bu güzelliklerini sizlerinde okurlarınıza anlatmanız değer katacak. Bizler sizlerine, turizmcilerine ve yatırımcıların yanında olduğumuzu da bildirmek istiyorum" diye konuştu.

Didim Kaymakamı Halil Avşar ise kültür ve sanat toplumun temel taşlarında birisi olduğunu kaydederek “Bu anlamda gerek Türkiye’nin gerekse Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Didim’in kültürel yapılar mevcut. Milet antik kenti bilimsel bir kültür kenti ve Talesin memleketi Apollon Tapınağı da Büyük İskender’in bilgi aldığı bir bilimcilik merkezi.. Bu noktada bu kültürleri sizleri tanıtmaktan mutlu olacağız“ açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından etkinlik tanışma ve fikir alış verişiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.