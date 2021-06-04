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Aydın, LGS’ye hazır 13 bin 564 öğrenci sınavda ter dökecek

İHA

Aydın, LGS’ye hazır 13 bin 564 öğrenci sınavda ter dökecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 06 Haziran 2021 Pazar günü Aydın’da, 17 ilçenin tamamında, 235 okulda, 987 salonda 13 bin 564 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
LGS sınavı öncesi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin sağlığı için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, sınav sırasında pek çok tedbir devrede olacak.
Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’ta hazırlıkları takip ederek, il ve ilçelerdeki tüm yöneticiler okullarda incelemelerde bulundu. Sınavın yapılacağı 235 okulun tamamı ziyaret edilerek, bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları bizzat yerinde görüldü.
İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların Millî Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapıldığını, sınavda, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen yıl uygulanan kuralların geçerli olduğunu, okulların temizlikdezenfekte malzemeleri ile maskelerinin devletimiz tarafından temin edilerek okullara teslim edildiğini, kendilerinin de sınavın yapılacağı tüm okulları, bahçeleri ve salonları en ince ayrıntısına kadar temizlediklerini, velilerin ve öğrencilerin içlerinin rahat olmasını ve öğrencilerin sadece sınav başarısına odaklanmasını istediğini belirtti. Yaşanması muhtemel olumsuzlukları sıfırlayabilmek için yönetici arkadaşları ile sürekli toplantılar yaptıklarını, hazırlıkları ve tedbirleri sahada incelediklerini söyledi.
Velilerden, gelişmeleri ve açıklamaları Millî Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından takip etmelerini rica eden Okumuş, yeni bir eğitim hayatının başlangıcı olan LGS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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