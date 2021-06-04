Kuşadası'nda şaşırtan görüntü, denizden klozet çıktı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası'nda '05 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında dalgıçlar Kuşadası sahilinde temizlik yaptı. Yapılan temizlik sırasında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dalgıçlar deniz dibinden klozet çıkardı.



Kuşadası’nda “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Timi dalgıçları Güvercinada mevkiinde deniz altında ve kıyılarda temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Denizden sandalye, araba lastiği, plastik, cam şişe gibi atıkların yanı sıra klozet çıkması görenleri şaşırttı.



Program kapsamında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi. Ardından hazırlık yapan dalgıçlar, denize dalış yaptı. Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye, gibi çok sayıda çöpün yanı sıra klozet çıkması çevre halkını şaşkına çevirdi. Daha sonra dalgıçlar çıkardıkları atıkları bir süre kıyıda sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.