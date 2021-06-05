Çerçioğlu, "Geri dönüştürülebilir ürünler kullanmalıyız"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Projesi kapsamında ortak bir çalışmayla Kuşadası Üçüncü Plaj'da çöp topladı. Çöpleri sınıflandırmak için yapılan çalışmada 221 metrelik sahil şeridinde ve kayalık alandan toplamda 82.5 kilogram çöp toplanırken, atıkların yüzde 44'ünün plastik olması dikkat çekti.



Kuşadası'nda bundan sonra her mevsim yapılacak olan etkinliğin ilki 5 Haziran Çevre Günü'nde yapıldı. Atık karakterizasyonunun verilerle tanımlanması yapılan etkinlikte yüzde 44 oranına tekabül eden 36 kilogram plastik atık toplandı. İkinci sırayı 19 kilogramla cam atıklar, üçüncü sırayı 13.5 kilogramla tahta atıklar aldı. Atıkların daha çok denizden sürüklenerek gelen atıklar olduğu dikkati çekti. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 40 personel katıldı.



"Plastik kullanımı azaltılmalı"

Denizden gelen atıkların sahilleri kirletmesinin global bir sorun olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, doğada çok uzun yıllar kalan plastik atık sorununa dikkati çekti. Başkan Çerçioğlu plastik kullanımının azaltılması, geri dönüştürülebilir ürünler kullanılması gerektiğini söyledi.

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