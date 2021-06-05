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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Kıyılarında Çevreci Temizlik

İHA

Kuşadası Kıyılarında Çevreci Temizlik

Kuşadası’nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 82 kilo 500 gram atık toplandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyı temizleme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile TÜRÇEV gönüllüleri tarafından marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinde sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıklar toplandı.
Atıklar sınıflandırıldı
Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarına da dahil olan etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Genç ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı (KUSAV) Levent Köylü de katıldı. Atıkların sınıflandırıldığı temizlik sonunda 36 kilogramı plastik, 19 kilogramı cam, 13,5 kilogramı tahta, 6 kilogramı metal, 4,5 kilogramı kağıt ve 3,5 kilogramı tekstil olmak üzere toplam 82,5 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için yetkililere teslim edildi.
“Çevreyi en çok plastikler kirletiyor"
TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “Kuşadası’nda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçmesinde bize destek veren Belediye Başkanımız Ömer Günel’e Türkiye Çevre Eğitim Vakfı adına çok teşekkür ediyorum. Amacımız, deniz kıyılarındaki çöpleri topladıktan sonra sınıflandırarak çevreye hangi atığın daha çok zarar verdiğini belirlemek. Daha önce yaptığımız çalışmalarda çevreyi en çok plastik atıkların kirlettiğini belirledik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak çevremizi temiz tutmak zorundayız. Etkinliğimiz, sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde de devam edecek” diye konuştu.

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