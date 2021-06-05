Kuşadalı ülkücülerden çevre duyarlılığı

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Ülkü Ocakları himayelerinde düzenlenen etkinlikte ülkücüler parktaki çöpleri topladı.



Yunus Emre Park’ta düzenlenen etkinlikte, Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanlığı'na bağlı genç ülkücüler parkta izmarit, kağıt, pet şişe ve karton atıklar toplanarak çöpe atıldı. Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Kuşadası'nda bundan sonra ayda bir kez sahilde park ve bahçelerde çöp toplama etkinliği yapılacağı belirtilirken yapılan açıklamada, “Çevremizin hızla alarm verdiğini çevremizden görebiliyoruz. Dünya Çevre Günü münasebetiyle çevre gönüllülerini bu harekete destek vermeye çağırıyoruz. Bu doğayı, çevreyi biz kirlettik, temizliği de beraber yapacağız. Ayda en az bir kez bu etkinliği yapacağız. Ülkücüleri sık sık sahilde parklarda çöp toplarken göreceksiniz. Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, gelecekten ödünç aldık. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız” ifadeleri yer aldı.

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