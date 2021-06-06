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ADÜ Rektörü Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile görüştü

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile görüştü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyaret etti.

ADÜ’nün bilimsel çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, misafirperverliğinden dolayı Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’ya teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

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