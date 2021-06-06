Sporcular cuma namazını ringlerde kıldılar



Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için kampa giren sporcular, pandemi nedeniyle otel dışına çıkmalarına izin verilmeyince cuma namazını eleme müsabakalarının oynandığı ringlerde kıldı. Türkiye Muay Thai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 1 Haziran'da Kuşadası'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 600 sporcu, eleme müsabakalarına katılmak için ilçedeki bir otelde kampa girdi. Sporcular, kaldıkları otelden cuma namazını kılmak için kent merkezindeki bir camiye gitmek istedi.

Talep, pandemi nedeniyle federasyon yetkililerince olumlu karşılanmadı. Müsabakalara katılan sporcuların motivasyonunu bozmak istemeyen federasyon yetkilileri, Kuşadası İlçe Müftülüğü'nden otele cuma namazını kıldırması için bir imam göndermesini istedi. Kuşadası İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam otelde yaklaşık 250 sporcuya cuma namazını eleme müsabakalarının oynandığı ringlerde kıldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde, ringdeki namaz esnasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların imam eşliğinde ringlerde cuma namazı kılarken cep telefonu ile çekilen görüntüsü

İmam vaaz verirken cep telefonu ile çekilen görüntülerDHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)

2021-06-06 11:10:11



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