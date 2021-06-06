Denizköy’de muhtarlık amcandan yeğene geçti

Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verilmesinin ardından Didim’e bağlı Denizköy Mahallesinde yapılan seçimde mahallenin yeni muhtarı Bünyamin Karhan oldu. 2019 yerel seçimlerinde muhtarlığı kazanan Adil Karhan seçimden 6 ay sonra hayatını kaybetmesinin ardından aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından yapılan seçimleri bu kez yeğeni kazandı.

Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılmasına karar verilmesinin ardından Didim’e bağlı Denizköy Mahallesinde de seçmenler yeni muhtarı seçmek için sandığa gitti. 3 sandıkta gerçekleşen seçimlere eski muhtarı Mehmet Özdemir, mevcut azalık görevinden istifa eden Nihat Yıldız, vefat eden eski muhtarın yeğeni Bünyamin Karhan ve Remzi Budak aday oldu. Yapılan seçim neticesinde adaylardan Bünyamin Karhan 228, Nihat Yıldız 179, Remzi Budak 116 ve Mehmet Özdemir 91 oy aldı. 735 seçmenden 614 seçmen oy kullanırken, mahallenin yeni Muhtarı Bünyamin Karhan oldu.

2019 yerel seçimlerinde muhtarlığı kazanan Adil Karhan seçimden 6 ay sonra hayatını kaybetmesinin ardından aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından yapılan seçimleri bu kez yeğeni Bünyamin Karhan kazandı.

35 yaşındaki mahallenin yeni muhtarı Bünyamin Karhan kendisine teveccüh gösteren mahalle sakinlerine teşekkür ederek, görev süresi içerisinde mahalleye en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğini dile getirdi.

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