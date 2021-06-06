Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sonuçlandı

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Aydın'ın Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Sekiz adayın yarıştığı seçimde bir yıldır muhtarlığı vekaleten yürüten Arda Canbul kazanan isim oldu.

Atatürk Mahallesi’nde görev yapan Zeki Acet’i geçtiğimiz yıl vefat etmesiyle boşalan muhtarlık için seçim yapıldı. 8 bin 800 seçmenin bulunduğu mahallede seçimlere katılım oranı çok düşük oldu. 8 adayın yarıştığı seçimleri yaklaşık bir yıldır vekil muhtarlık yapan Arda Canbul kazandı.

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