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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim “Ekospor projesi” için zemin çalışmasına başlandı

İHA

Didim “Ekospor projesi” için zemin çalışmasına başlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce hazırlanan “Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı” projesinin GEKA tarafından kabul edilmesinin ardından proje öncesinde bölgede zemin düzenleme çalışması başlatıldı.
Kısa adı GEKA olan Güney Ege Kalkınma Ajansının alternatif turizm altyapısı mali destek programı kapsamında kabul edilen ”Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı” projesinin zemin çalışması başlatıldı. Didim’de spor alanı olarak ayrılan bölgede yapılacak proje alanında DSİ’den gönderilen iş makinesiyle zemin düzeltme ve tesviye çalışmaları başlatıldı. Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu projenin kabul edildiğini ve GEKA’dan yetkililerin alanı incelemeye geleceğini kaydederek “Projenin yeriyle ilgili inceleme öncesinde zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Cuma'ya kadar bitmesini bekliyoruz. Ardından yetkililer gelip keşif ve inceleme yapacak. Ardından da proje için ihaleye çıkılacak" dedi.
Kurucu proje kapsamında bölgeye spora yönelik, zepline, tırmanma duvarı, kort tenisi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları gibi sportif alanların yanı sıra olimpik yüzme havuzu olacağını belirtti. Bölgeye bir adet halı saha da yapılması noktasında girişimlerinde sürdüğünü belirten Kurucu, gelen ziyaretçilerin kişisel çadırlarını kurabilecekleri ve karavanlarını park edebilecekleri kamp alanı yapılacağını ayrıca yöre halkının kendi yaptıkları yöresel ürünleri sergileyerek ziyaretçilere satış yapabilme imkanı sağlanacağını ifade etti.

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