Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi

Uzun süredir kapalı olan spor salonları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamalarının ardından kapılarını yeniden açtı. Aydınlı gençler karate kurslarına yoğun ilgi gösterdi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının önüne geçilmek için çalışmalar sürerken alınan kısıtlama kararları ve aşılama çalışmaları etkisini gösterdi. 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşme kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir süredir kapalı olan spor salonları yeniden faaliyetlerine başlarken Aydınlılar da spor salonlarına yoğun ilgi gösterdi. Aydın Gençlik Merkezi'nde Pazartesi ve Cuma, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda ise Salı ve Perşembe günleri karate antrenmanları yapan gençler salonları yeniden doldurdu.



"Karate bizi, biz de öğrencilerimizi özlemişiz"



Spor salonlarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karate Antrenörü Ahmet Engin, "Bizleri de pandemi süreci baya etkiledi. Uzun bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden başlamanın heyecanı içinde karate antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Karate bizi, biz öğrencilerimizi özlemişiz. Bize bu imkanları tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu ve değerli personeline sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca salgın nedeniyle okulların süreleri de uzadı. Dolayısıyla yaz okulları da henüz açılmadı. Salgının seyrine göre önümüzdeki dönemlerde inşallah yeni öğrencilerimiz aramıza katılır bizler de severek yaptığımız karate sporumuza yeni öğrenciler katarız. Tüm gençlerimizi karate kursumuza bekliyoruz" dedi.

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