Çine Çayı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor

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Tarım arazilerini taşkınlardan korumak amacıyla Çine Çayı’nda sürdürülen ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çine Çayı’nda da ekipler nehir yatağında duvar örme ve temizleme işlemlerine devam ediyor. Çine Çayı ıslahı işi kapsamında 17 bin 300 metrelik güzergahta ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. Islah çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte 10 bin dekar tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilmiş olacak.

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