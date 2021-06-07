Öğrenciler, iklim değişikliğine dikkat çekti

Aydın’ın Köşk ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları örnek proje ile iklim değişikliğine dikkat çekti.

Türkiye’nin farklı illerindeki ortaokul öğrencileri iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla örnek proje gerçekleştirdiler. İklimimize Sahip Çıkalım eTwinning projesi kapsamında Köşk Çiftlik Ortaokulu öğrencileri 6 aylık projenin sonuna geldi. Köşk Çiftlik Ortaokulu Matematik Öğretmeni Sibel Nazlı Demirci ile Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selnur Yüksel’in kuruculuğunda gerçekleştirilen projeye Türkiye’nin farklı illerinden 8 öğretmen ve 36 öğrencinin katıldı. İklim değişikliği sebebiyle harekete geçilmesini ve toplumun bilinçlendirilmesinin amaçlandığı projede öğrenciler birbirinden farklı etkinliklerde yer aldı. Etkinlikler kapsamında proje, afiş, logo ve iklim temalı resim yarışması düzenlendi. Etkinliklerde öğrenciler akrostiş şiir ve istasyon tekniği ile Dünya’ya mektup yazıp, doğanın önemine dikkat çekerek ağaç dikti.

"Evdeki atıklar, tasarıma dönüştü"

Projenin final çalışmasında ise öğrenciler örnek bir çalışma gerçekleştirerek evlerinde bulunan atıklardan kumbara, çiçek saksısı, kuş yuvası, kalemlik gibi çeşitli tasarımlar yaptı. Toplamda 13 tasarımın yer aldığı projenin önemine dikkat çeken katılımcılar, örnek bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek çevreyi koruma konusunda da daha bilinçli olduklarını ve çevrenin korunması için daha duyarlı olacaklarına dikkat çektiler. Projenin hedefine ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğretmenler ise ülkenin geleceği olan çocuklar için bu tarz projelerin artması gerektiğinin altını çizdi.

Proje ile ilgili katılımcıları tebrik eden Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu anlamlı projeyle yön veren ve farkındalık oluşturan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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