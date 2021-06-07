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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi işaretli Sultanhisar çileği üreticisini memnun etti

İHA

Coğrafi işaretli Sultanhisar çileği üreticisini memnun etti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaklaşık yarım asır önce üretimine başlanan çilek, aroması ve kalitesiyle marka olarak günümüzde neredeyse tüm il genelinde yetiştirilmeye başlandı. Bakımı zor olmasına rağmen elde edilen gelirle ailelerin yüzünü güldüren çilek, bu sene de üreticisini memnun etti.
Sezon başında coğrafi işaret almaya hak kazanan Sultanhisar çileği, üretildiği her yerde kazanç kapısı oldu. Yarım asır önce ilçeye getirilen çilek, toprağını ve mevsimini sevmesi ile birlikte üreticisinin de meşakkatli çalışması sonucu tescilli marka oldu. Tarım arazilerinin neredeyse yarısına yakın kısmında üretimi yapılan çileğin ağırlıklı olarak hasat edildiği Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yoğun bir çalışma temposuna giren çilek üreticisi, maliyetin üçe katlanmasına rağmen elde ettiği gelirden memnun kaldı. Aydın’da her geçen yıl artan çilek üretimi Sultanhisar başta olmak üzere ilin en doğusunda yer alan Buharkent’ten başlayarak Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu, Yenipazar, Nazilli, Köşk, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke gibi ilçelerde yaygın olarak üretilmeye başlandı. Jeotermalin de etkisi ile üretimin daha verimli olduğu, lezzetin de arttığı belirtilen çilek üretimi, Aydın’da en önemli gelir kaynakları arasında kestane ve incirle yarışır hale geldi.

Çilek için üniversiteyi bıraktı
Geçtiğimiz yıla oranla fiyatların üçe katlandığını ifade eden Sultanhisarlı çilek üreticisi 30 yaşındaki Göksal Akdemir, “Çilek üretimi bizim vazgeçilmezlerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. Ailecek ekmeğimizi çilekten kazanıyoruz. Allah bereket versin. Çilekte kazancımız da çok iyi. Çilek için üniversiteyi bile bıraktım. Ekmeğimizi çilekten kazanıyoruz. Yılın 11 ayı hazırlık yapıyor, bir ayı da hasat yapıyoruz. Mevsim ne olursa olsun haftanın her günü bahçemizdeyiz. Pandemi döneminde sanayi ürünü olan çileğimiz para etti ama fiyatlar çok yüksek olduğu için herkes çilek alamıyor. Gönül isterdi ki çilek 1415 TL yerine 12 TL olsun herkes alsın. Dediğim gibi bu sene girdilerimiz 34 kat arttı. Girdilerle birlikte çilek fiyatları da arttı. Biz çileği toptancı haline 1011 TL’ye teslim ediyoruz. Ama tabi aracılar ve nakliye ile birlikte bu rakam 15 TL’leri buluyor. Bizim tek isteğimiz girdilerin azalması ve halkımızın çileği ucuza alabilmesi. Bildiğiniz gibi Sultanhisar çileği coğrafi işaret aldı ve Türkiye’nin araması ve lezzeti yönünden en tatlı çileği olarak nam yaptı. Biz bu değeri en iyi şekilde değerlendirerek hem evimize ekmek götürüyor hem istihdam oluşturuyor hem de tarımsal ürünlerimizi ülke ekonomisine kazandırıyoruz” diye konuştu.
Göksal Akdemir’in annesi Yüksel Akdemir de çileğin değer kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğunu ifade ederek, “Allah bin bereket versin bu sene ürünlerimiz değer kazandı. Eskiden çok sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi ekmeğimizi kazanıyoruz” dedi.

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