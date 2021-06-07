Kumar makinesi sevkini Aydın polisi önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar makinesi sevkini Aydın polisi önledi

İHA

Kumar makinesi sevkini Aydın polisi önledi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonla şarj makinesi görünümlü kumar makinelerinin Aydın ilinde dağıtımına geçit vermedi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Şube Büro Amirliği ekipleri rulet, langırt ve benzeri oyun aletleri ile makinelerinin satış ve dağıtımını yapan 2 kişinin İzmir'den Aydın'a geleceğinin bilgisini alarak şahısları ve kullandıkları otomobili takibe aldı. Kemer Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile M.Y. ve C.K.'yı yakalayan ekipler otomobilde yaptıkları aramada şarj aleti görünümlü kumar makineleri ele geçirdi. Şahısları gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyete götürülürken, suç aletlerine de el konuldu. C.K.'nın daha önce yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç yeteneklerden piyano dinletisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Genç yeteneklerden piyano dinletisi gerçekleşti
Yedi ilde düzenlenen operasyon ile yakalanmışlardı, adliyeye sevk edildiler
YEREL HABERLER Yedi ilde düzenlenen operasyon ile yakalanmışlardı, ...
Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk'te yol açma çalışmaları devam ediyor
Kültür sanat muhabirleri Kuşadası’na hayran kaldı
YEREL HABERLER Kültür sanat muhabirleri Kuşadası’na hayran kaldı
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar Gazinoya çevrilen iş yerindeki 30 kişiye 140 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını ...
Aydınlı veteriner hekimlerden Ali Sunal'a sert tepki "Gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz"
YEREL HABERLER Aydınlı veteriner hekimlerden Ali Sunal'a sert ...
Coğrafi işaretli Sultanhisar çileği üreticisini memnun etti
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli Sultanhisar çileği üreticisini ...
Öğrenciler, iklim değişikliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Öğrenciler, iklim değişikliğine dikkat çekti
Koçarlı 'Marka Kent' olma yolunda
YEREL HABERLER Koçarlı 'Marka Kent' olma yolunda
Çine Çayı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çine Çayı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor
Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Karate kurslarına Aydınlı gençlerden yoğun ilgi
Didim “Ekospor projesi” için zemin çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Didim “Ekospor projesi” için zemin çalışmasına ...
Nazilli’de 3 mahallede muhtarlar değişti
YEREL HABERLER Nazilli’de 3 mahallede muhtarlar değişti
8 adaylı seçimde en yakın rakibine 755 oy fark attı
YEREL HABERLER 8 adaylı seçimde en yakın rakibine 755 oy fark attı
Kuşadası’nda muhtarlık seçimleri sonuçlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda muhtarlık seçimleri sonuçlandı
Kültür Sanat muhabirleri Kuşadası´na hayran kaldı
YEREL HABERLER Kültür Sanat muhabirleri Kuşadası´na hayran kaldı
Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sonuçlandı
YEREL HABERLER Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde muhtarlık seçimi ...
Denizköy’de muhtarlık amcandan yeğene geçti
YEREL HABERLER Denizköy’de muhtarlık amcandan yeğene geçti
Atık pet şişeler sanat eserine dönüştü
YEREL HABERLER Atık pet şişeler sanat eserine dönüştü
Kuyuya düşen yavru kediyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru kediyi AFAD kurtardı
Aydın'da 15 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Aydın'da 15 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı ...
Sporcular cuma namazını ringlerde kıldılar
YEREL HABERLER Sporcular cuma namazını ringlerde kıldılar
Nazilli'de Mehmet Ersavaş şoku
YEREL HABERLER Nazilli'de Mehmet Ersavaş şoku
Aydın Büyükşehir Belediyesi LGS sınavına giren öğrencilerin yanında oldu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi LGS sınavına giren ...