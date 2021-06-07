7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)

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14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-06-07 18:32:04



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