Rögara düşen yavru kediyi Kuşadası AKUT ekibi kurtardı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rögara düşen yavru kedi Kuşadası AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, rögara yavru bir kedinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası AKUT ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekip yavru kediyi sağlıklı bir şekilde çıkartmak için hızla çalışmalara başladı. Rögara giren AKUT personeli yavru kediyi bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı.

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