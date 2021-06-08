Çocuk gelişimi semineri gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği iş birliği ile düzenlenen Çocuk Gelişimi Semineri çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Aydın Meslek Yüksekokulu ve Buharkent Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminer, yoğun katılımla gerçekleşti. Buharkent Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hilal Hatice Ülkü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, UCİM adına konuşmacı olarak Avukat Senem Yılmaz ve Öğr. Gör. Sergen Irmak katıldı. Avukat Senem Yılmaz konuşmasında, hukukta çocuğun yeri, çocuk hakları ve çocuk istismarıyla karşılaştıklarında ne gibi sorumlulukları olduğuna dair bilgiler aktardı. Öğr. Gör. Sergen Irmak; çocuklarda beden güvenliği, mahremiyet eğitimiyle ilgili bilinmeyen gerçekler ve mahremiyet eğitiminde çocukla iletişim konularında bilgi verdi. Program, sorucevap bölümünün ardından yeni seminerlerde buluşmak üzere güzel dileklerle son buldu.

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