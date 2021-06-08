Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kaza, AydınÇine Karayolu Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AB 632 plakalı ticari aracı ile seyir halindeki D.S. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak takla atan araç yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü D.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.