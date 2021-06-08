55 yaşındaki kadın evde asılı halde bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın, banyoda asılı halde bulundu.

Olay, Didim'e bağlı Yeni mahalle 887 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce ilçeye yerleşen ve yalnız yaşayan Sırma Dursun’dan (55) komşuları bir haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerinde adrese giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Evde yapılan incelemede Dursun’un banyoda iple asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiğini tespit edilirken, kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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