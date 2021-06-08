Aydın’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 31 Mayıs 2021 06 Haziran 2021 tarihleri arasında 92 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli şahıs suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 338,07 gram Kubar Esrar, 45,27 gram Metamfetamin, 25,97 gram Sentetik Kannabinoid, 77 adet sentetik hap, 0,43 gram kokain, 31,26 gram toz esrar ve 43 kök kenevir ele geçirildi.

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