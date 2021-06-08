Başkan Atay’dan Efelerli kadınlara yurtdışı sözü

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar için online İngilizce eğitimine katılan kadınlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadınları yurtdışına da götüreceklerinin sözünü verdi.

Kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar ile “Kadın Dostu Başkan” olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadınların her alanda yer alması gerektiğine dikkat çekmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi bünyesinde düzenlenen “Kadınlar için online İngilizce Eğitimi” programına katılan 280 kişiden eğitimi başarılı bir şekilde geçen 70 kadına, düzenlenen törenle sertifikaları Başkan Atay tarafından verildi. Kadınlar için yapılan hizmetlerin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ifade eden Başkan Atay; “Bu ülkenin kurtuluşunda, bağımsızlığına kavuşmasında kadınların çok ama çok büyük rolü olduğu inancında olan bir kişiyim. O nedenle size ne kadar ama ne kadar hizmet etsek azdır. Hepinizin ellerinden, alınlarından öpüyorum. Hepiniz sağolun, var olun” dedi.

“Görevim o ortamı sağlamak”

Kadınlara yönelik çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Başkan Atay, önümüzdeki günlerde başka bir çalışmanın da olacağının müjdesini vererek “Öğrenmenin yaşı yoktur. Bir şeylerin eksik olduğunu kendiniz hissettiğiniz zaman çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor. O çaba sarf etmenizi gerektirecek ortamın sağlanması gerekiyor. İşte benim görevim, sizin yaşantınızı güzelleştirecek, yaşantınızı renklendirecek ve kalitesini artıracak o isteklerinizin altyapısını, ortamını gerçekleştirmek. İngilizce eğitimi de bunların başındaydı. Daha birçoğunu yapacağız. Önümüzdeki hafta kadınlarımız için bir başka müjde daha vereceğim” dedi.

“Yurtdışına götüreceğiz”

Yeni bir dil öğrenmenin önemine de vurgu yapan Başkan Atay, kadınlara yurtdışı sözü vererek; “Eğitimimize katılan tüm kadınlarımızı kutluyorum. Her şeyden önce cesaretiniz için, mücadele azminizden ve öğrenme isteğinizden dolayı kutluyorum. Bu sefer olmadı ama bir dahaki sefere de bu eğitimimiz kapsamında yurtdışına hep birlikte gideceğiz. Belediye meclis üyelerimizle, hep birlikte bu başarının bir ödülü olarak sizleri gelecek kurstan sonra yurtdışına da götüreceğiz, bunun sözünü burada veriyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, eğitim sürecinde üstün başarı gösteren 6 kişiye plaket takdim ederken, 70 kursiyere de katılım sertifikası verdi.

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