Kuşadası ziyaretçilerini yeni görünümüyle karşılamaya hazır

Geçtiğimiz yıl Kuşadası Kent Estetik Kurulu kararıyla Selçuk girişine yerleştirilen ve büyük beğeni alan “Kuşadası” yazısının ikincisi Söke girişinde yerini aldı. Ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan imzası taşıyan ikinci karşılama yazısı da tıpkı ilki gibi beğeniyle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kente daha yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuşadası’nın Söke girişine de “Kuşadası” yazısı yerleştirildi. Kuşadası Kent Estetik Kurulu kararıyla dünyaca ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından, Kuşadası’nın simgesi olan beyaz güvercin figürleri kullanılarak tasarlanan ve ilki geçtiğimiz yıl Selçuk girişine yerleştirilen karşılama yazısı, etrafında uygulanan peyzaj düzenlemesi ile de dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nın her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek “Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle çevre yolunun tüm refüj ve kavşaklarının bakımını yaparak peyzaj tasarımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl kentimizin İzmir yönünden girişine yerleştirdiğimiz karşılama yazımızın ardından bu yıl da aynı çalışmayı Söke girişine yaptık. Çevre yolunda yürüttüğümüz peyzaj çalışması ile birlikte bir bütün olarak düşündüğümüzde artık ziyaretçilerimizi çok daha estetik bir görünümle karşılamaya hazırız. Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışan Kent Estetik Kurulumuza da kentimize kattığı değer için teşekkür ediyorum” dedi.

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