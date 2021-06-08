Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi

İHA

Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar düzenlenen yerel bir törenle ödüllerine kavuştu. Kent genelindeki 25 plaj ve bir marina, 2021 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrakları’nı korudu.
Kuşadası’nda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Ödülünü almaya hak kazanan yerel plaj ve marina işletmeleri için bir ödül töreni düzenlendi. Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki Adacamping’de düzenlenen ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Yusuf Atak, Remzi Çengel, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert, TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Belediye Meclis Üyeleri ve ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran katıldı.
Törende sahip oldukları Mavi Bayrakları koruyan 25 plaj ile 1 marinaya ödülleri verildi. Kuşadası Belediyesi ayrıca bir kez daha TÜRÇEV tarafından verilen “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü. Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marina işletmecileri sertifikalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı. Sertifika töreninin ardından 2021 yılında Sevgi Plajı’na verilen Mavi Bayrak, Kuşadası Belediyesi ve TÜRÇEV yetkilileri tarafından göndere çekildi.

Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “2021 yılı itibariyle Türkiye sahip olduğu 519 plaj ile dünyada İspanya ve Yunanistan’ın ardından 3. sırada yer alıyor. Mavi Bayrak çalışmalarına baktığımızda Aydın, Türkiye’de çok önemli bir yere sahip. Aydın’da 39 tane Mavi Bayrak bulunuyor. Bunların 25’i Kuşadası’nda, 14’ü de Didim’de dalgalanıyor. Aynı zamanda Kuşadası ve Didim’deki marinalarda da 1’er tane Mavi Bayrak var. Bu 39 rakamının şöyle bir önemi var: Aydın’da bulunan 39 Mavi Bayrak, sadece 2 ilçemizde. Antalya, Muğla ve İzmir’de onlarca ilçe var. Bu bağlamda Aydın ve özellikle de Kuşadası, metreye düşen yoğunluk itibariyle Türkiye’de en fazla Mavi Bayrağı barındıran ilçelerimizin başında. Bugün ödül törenimizi gerçekleştirdiğimiz Sevgi Plajı da Mavi Bayrak sayesinde çok değişmiş. Son hali gerçekten gurur verici. Herkesin burayı görmesini isterim. Bu çalışmalarda emeği geçen Belediye Başkanımız Ömer Günel ile belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karataş’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari “Öncelikle ödül törenine katılan herkese Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Bugün çok anlamlı bir törende birlikteyiz. Kuşadası yıllardan beri Mavi Bayraklı plajlarıyla ünlü bir kent. Mavi Bayrak sayımızı korumak veya artırmak bizim için her zaman çok önemli. Dünyamızı kasıp kavuran bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Turizm sektörü de bundan çok etkilenmekte. Mavi Bayrakların önemi de normalleşme sürecinde ortaya çıkıyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak plajlarımızı düzenlemeye, Mavi Bayrak sayımızı artırmak için çalışmaya devam etmekteyiz. Biz normalleşme sürecinde de Kuşadası’na yeni turizm tesisleri kazandırmak için durmadan çalışacağız. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kuşadası’nın en önemli sorunlarından olan arıtma sorununu çözerek Kuşadası’na değer kattı. Ben tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve kendisiyle iş birliği içerisinde çalışan Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert ise “Mavi Bayrak, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli. Türkiye olarak bu konuda dünyada birinci olmayı hedefliyoruz. Bunun için de denizlerimizi temiz tutmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Marmara Denizi’nde görülen müsilaj umarım bizim denizlerimize de gelmez. Şu an Marmara’ya kıyısı olan 8 ilimizde temizlik çalışmaları devam ediyor. Umarım çok yakın zamanda bu tehlikeden kurtulacağız. Kuşadası’nda şu an altyapı ve arıtma sorunu kalmadı. Kuşadası çok iyi bir seviyeye geldi. Kıyıların temizliği için bizimle iş birliği yapan belediyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

Törenin ardından Kuşadası’ndaki 25 Mavi Bayraklı plajda görev yapan cankurtaranların katıldığı bir yüzme yarışması düzenlendi. 17 cankurtaranın kulaç attığı 100 metrelik serbest yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışı ilk olarak bitirerek Mavi Bayrağı alan cankurtaran Mert Vardar oldu. Yarışmada 2’nciliği İlker Gümüş elde ederken ARYA Turistik Tesisileri A.Ş’de görevli Resul Cemal Yalçın ise 3’üncü oldu. Yüzme yarışında dereceye girenlere madalyalarını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası ziyaretçilerini yeni görünümüyle karşılamaya hazır
YEREL HABERLER Kuşadası ziyaretçilerini yeni görünümüyle karşılamaya ...
Kuşadası polisinden kask uyarısı
YEREL HABERLER Kuşadası polisinden kask uyarısı
Başkan Atay’dan Efelerli kadınlara yurtdışı sözü
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Efelerli kadınlara yurtdışı sözü
Nazilli’deki ev cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki ev cephanelik çıktı
3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
YEREL HABERLER 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler ...
ADÜ Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin ...
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu Başkan Çerçioğlu; “Bu araçlar Aydın halkının”
YEREL HABERLER 22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların ...
Aydın’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
İYİ Parti Nazilli İlçe Yönetimi’nden 13 kişi istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Nazilli İlçe Yönetimi’nden 13 kişi istifa ...
55 yaşındaki kadın evde asılı halde bulundu
YEREL HABERLER 55 yaşındaki kadın evde asılı halde bulundu
Aydın’da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS'ye yakalanan 114 kişi uyarıldı
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın’da ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın’da ortaya çıktı
'Tülüşah'ı koparmanın cezası 73 bin 747 TL
YEREL HABERLER 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 73 bin 747 TL
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme Sağlık Müdürlüğü, hastane eczanesindeki yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik belirleyince soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik ...
Pandemi döneminde enfeksiyon kontrolü eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Pandemi döneminde enfeksiyon kontrolü eğitimi ...
Ekopsikoloji ve Hortikültürel Treapi İle İyileşme Konferansı gerçekleşti
YEREL HABERLER Ekopsikoloji ve Hortikültürel Treapi İle İyileşme ...
Çocuk gelişimi semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çocuk gelişimi semineri gerçekleştirildi
Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Rögara düşen yavru kediyi Kuşadası AKUT ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Rögara düşen yavru kediyi Kuşadası AKUT ekibi ...
7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli ...
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
YEREL HABERLER Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası’nda yapıldı
YEREL HABERLER Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası’nda yapıldı
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı