Kuşadası merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığına 8 gözaltı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekenin bu yolla 4 milyon lira vurgun yaptığını belirledi. 6 ayrı mağdurun evlerinin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin Ş.F. olduğunu ve İzmir´de bulunduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmanın ardından Ş.F., yakalanarak gözaltına alındı. Ş.F.´nin evinde yapılan aramada, 3 altın bilezik, 41 bin 640 TL ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Ş.F.'nin, yine dolandırıcılıktan elde ettiği paranın 518 bin 100 TL'sini G.S. ve Ö.Ç. adlı 2 kişinin kripto para hesaplarına gönderdiği tespit edildi. Ş.F., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ş.F. ile bağlantılı olduğu belirlenen 2'si kadın, 7 kişi daha Gaziantep ve Bursa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bu şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 110 bin TL, 200 bin euro, 1800 dolar ayrıca 30 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 tabanca ve 519 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-06-08 17:51:22
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