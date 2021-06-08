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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor

İHA

Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor

Covid19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ederken il genelinde pozitif vakalarda yaşanan düşüş devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 48 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 21,09 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 18,87 olarak gerçekleşti.
“Vaka sayıları azalıyor”
Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından Aydın, bu hafta korona vakaları sayısında da 6. sıraya düştü. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 32’lik bir azalma oranı ile ciddi düşüş yaşayan Aydın’da bu hafta yüzde 10’luk bir azalma gerçekleşti.
“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 29 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 30 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 211’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 34 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 30’a düştü.
Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin” dedi.
“Vali Aksoy’dan teşekkür”
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 29 mayıs04 haziran tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka sayısında Aydın Türkiye'de 100 bin kişide 18.87 ile en iyi 6.il konumundadır. Bu durumun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ederim.Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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