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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini desteklemeye değer buldu

İHA

TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini desteklemeye değer buldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırlamış oldukları proje, TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Projeleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Doğa Bilimleri 2020 /21 çağrı dönemi kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

FenEdebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul’un yürütücüsü olduğu proje ‘Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur’ ismini taşıyor. Proje ekibinde, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, ADÜ Buharkent MYO Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen Umut Işık ve Öğretim Görevlisi Gözde Aslan yer alıyor. Projenin sanat koordinatörlüğünü ise resim ve instalasyon sanatçısı Ahmet Dilek yapacak.

Projenin ülkemizde TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk göstergebilim projesi olma özelliğini taşıdığını belirten Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, proje kapsamında gösterge çözümleme yaklaşımı olan göstergebilimin bir eğitim yöntemi olarak tanıtılacağını ve değişik disiplinlerle bir aradalığının uygulamalarla gösterileceğini ifade etti. Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, ”Proje ile ilk ve orta öğretimde göstergebilim yöntemi kullanılarak doğaya farklı bakma becerileri kazandırılması amaçlanıyor. Böylece, doğayla her geçen gün kopmakta olan bağımız yaşam, bilim ve sanatın işbirliğiyle yeniden kurulmuş olacak. Proje, Türkiye genelinde kamu okullarından seçilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik olarak hazırlandı” dedi.

Projede 15 akademisyen ve uzman, 12 kişilik proje ekibi olmak üzere toplam 27 kişi görev alacağını belirten Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, “Projede yer alacak eğitmenler proje konularına uygun olacak şekilde, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, konularında deneyimli eğitmenlerden seçildi. Hem kuramsal hem de uygulamalı olmak üzere proje süresince toplam 27 etkinlik planlandı. Kuramsal derslerin yanı sıra gösterge çözümleme, sanatsal üretim ve atölye çalışmalarıyla birlikte Latmos (Beşparmak Dağları), Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Kaya Resimleri’nin bulunduğu bölgelerin ziyaretleri planlandı. Buralarda yapılacak gözlem ve deneyim kazanma gezilerini de içeren arazi çalışmaları, drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve çalışmalarıyla desteklenecek. Projenin temel hedefi görünenin aldatmacasına kapılmadan önce sadece yabancı olduğu ve çirkin göründüğü için kolayca yok etme eğiliminde olduğumuz doğanın varlıklarına tüm dil, kültür ve renk farklılıklarıyla yakından bakıp onların derinde aslında bize benzedikleri ya da bize benzemeyen yanlarının bizim yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olduğunu hatırlayıp, kopan bağımızı yeniden oluşturmayı göstergebilimi kullanarak öğrenmek ve öğretmek” diye konuştu.

Proje, 26 ve 913 Ağustos 2021 tarihleri arasında ADÜ AİSYEMKuşadası Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu ve LATMOS Bafa Gölü ve Kaya Resimleri Bölgesi’nde 2 ayrı dönem olarak gerçekleştirilecek. Proje etkinliğine başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar www.gostergebilim.com adresini ziyaret edebilecek.

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