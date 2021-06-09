Bu defa "Koparan Koparana 3" ile gülümsetecek

Koparan Koparana isimli kısa filmin hem yapımcısı hem de senaristi olan Ege'nin tanınan isimlerinden Gani Güleç, serinin üçüncü filminin 2 ay sürecek çekimleri için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Çektiği kısa filmler ile adından söz ettiren Güleç, Koparan Koparana isimli kısa filmlerinin üçüncüsü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ilk filminde kripto parayı konu alan Güleç, ikinci filminde ise İzmir’in trafik sorununu işlemişti. Serinin üçüncü filminin konusu ise açıklanmadı.

Yeni filmini Kuşadası’nda çekeceğini belirten Güleç, yayınladığında beğenileceğinden emin olduğunu açıkladı. Sinema tutkusunun kendisi için içinde hiç sönmeyecek bir ateş olduğunu belirten Gani Güleç, “Dünyayı ve Türkiye’yi yakından takip ediyorum. Gündemi sürekli izliyorum. Toplumsal sorunları çok iyi biliyorum. Senaryolarımı bu sorunlar üzerine inşa ederek filmlerimi çekiyorum. Koparan Koparana 3 isimli yeni filmimde yine bir sorunu ele alacak ve topluma belli bir mesaj vermeye çalışacağım. Şimdiden destek olan, izleyen, takip eden herkese teşekkür ediyorum. İlk iki filmi sosyal medya platformlarından paylaşmıştık. Yeni filmimizin çekimlerini tamamladığımızda çeşitli platformlardan paylaşacağız" dedi.

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