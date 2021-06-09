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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

İHA

İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

İncirliova Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında, belediye şirketinde çalışan personeller için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasıyla İncirliova Belediyesi’nde bir ilk yaşandı. Belediye tarihinde ilk kez şirket çalışanları da sendikal haklardan yararlandı.

İncirliova Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. İncirBel Şirketi personellerini ilgilendiren sözleşmeyi, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman imzaladı. Başkan Kaya'nın makamında düzenlenen imza töreninde Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkan Yardımcısı Osman Pınar, Belediye Başkan Yardımcıları Feride Hülya Erginer ve Mehmet Güler, İnsan Kaynakları Müdürü Özgür Destici, Mali Hizmetler Müdürü Çetin Bayatlı, İncirBel Şirket Müdürü Hüseyin Kocabıyık, Sendika İş Yeri Temsilcileri Özlem Kızıltaş, Mehmet Çevik, İsmail Tabak ve Emrah Alimoğlu hazır bulundu.

"Emekçilerimiz mağdur edilmedi"
Törende konuşan Başkan Yaman, sendika olarak İncirliova Belediyesi ile şirket çalışanları için ilk defa toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Sözleşmenin tüm işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaman, "Şeffaflık ilkesi ve ortak akılla yürüttüğümüz bir sözleşme süreci oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkı karşısında emekçilerimiz mağdur edilmedi. Her iki taraf da emekçinin yanında yer aldı. İncirliova Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya’ya işçiden yana olan duruşu ve desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Her zaman emekçinin yanındayız"
Göreve geldiği ilk günden itibaren en hassas olduğu konunun işçilerin maaşlarının ödenmesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Aytekin Kaya: "İki yılı aşkın süredir maaşlarımızı düzenli ödüyoruz. Hiçbir aksaklık yaşamadık, geçmiş dönemlerde birçok mağduriyet yaşanmasına rağmen, biz işçilerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Sendikamız ile yaptığımız bu sözleşme ile de belediyemizin tüm imkânlarını zorlayarak işçi kardeşlerimizin maaşlarını iyileştirmeye çalıştık. Mesai arkadaşlarımızın her türlü haklarını korumak için belediyemizin bütün imkânlarını seferber ediyoruz. Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin tüm kazanımlarının gece gündüz demeden ilçemiz için canla başla çalışan işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Bu vesileyle Belediyeİş Aydın Şube Başkanı Sayın Hidayet Yaman başta olmak üzere tüm sendika yöneticilerimize, toplu iş sözleşmesi sürecine emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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