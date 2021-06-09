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Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini sergiledi İHL Öğrencileri 25 proje birden sergiledi

İHA

Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini sergiledi İHL Öğrencileri 25 proje birden sergiledi

Köşk Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencileri, pandemi dönemine rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Okul öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 25 proje birden sergiledi.
Pandemi dolayısıyla, bu yıl öğrenciler zor bir sezon geçirirken Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başarılı bir sezona imza attı. Biyoloji Öğretmeni Canan Acar koordinatörlüğünde 25 projeye imza atan öğrenciler düzenlenen programda hünerlerini sergilediler.
Okulda düzenlenen proje sergisinin açılışı Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Milli Eğitim Müdür Selim Karataş, Daire Müdürleri, davetliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Köşk’te eğitim kalitesini yükseltmek için gayret gösteren herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, pandemiye rağmen oldukça başarılı projelere imza atan öğrenci ve koordinatör öğretmenlere teşekkür ederek, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar” diyerek bu bağlamda başarılı bir çalışma yapan Köşk Anadolu İmama Hatip Lisesi Müdürü Fahreddin Dağ ve ekibi ile öğrencileri ve onları destekleyen velilerini tebrik etti.
Köşk Anadolu İmam hatip Lisesi olarak bir dönemde TÜBİTAK tarafından 3 projesi kabul edilen bir okul olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Fahrettin Dağ, hedeflerinin önümüzdeki sezon öğrencileri Erasmus kapsamında yurtdışına göndermek olduğunu söyledi.

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