Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliğinin hedeflendiği Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlenen törenle Aydınlıların hizmetine açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Girne Mahallesinde hayata geçirilen çocuk gelişim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimin verileceği merkezde, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da, eğitimde fırsat eşitliği ile en iyi eğitimi almaları hedefleniyor. Merkezlerin il genelinde de açılması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; ““Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediyelerden birisiyiz ve bu konuda hiçbir zaman mütevazi olmayacağımızı da söylemiştik. Bugün burada geleceğimiz olan çocuklarımız için Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezimizi açıyoruz. 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımız için 4 sınıf oluşturduk. Bu birincisi, ikincisi de Aydın Tekstilde ve ilçe belediyelerimizde de gerçekleştireceğiz. Bazı ilçe belediyelerimiz yerlerini tespit etti, meclis kararları alındı. En kısa sürede onları da hizmete sunacağız” dedi.

“Güzel günler çok yakında”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Eğer biz gelecek nesillerimize önem veriyorsak, tüm belediye başkanlarının da özellikle dezavantajlı bölgelerde çocuk gelişim merkezi açmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu düşünceden yola çıkarak burayı açtık, ikincisi de hazır. Eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten zengin vatandaşlarımız çocuklarını en iyi yerlere gönderebiliyor ama bizler dezavantajlı ailelerin çocuklarının da en iyi eğitimi görmesini istiyoruz. Özellikle dezavantajlı ailelerin çocukları burada avantaj sağlıyor. Fırsat eşitliği oluşturmak istiyoruz. Buradan yola çıkarak profesyonel eğitmenlerimiz ile birlikte eğitimde fırsat eşitliği oluşturarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimine katkı sağlıyoruz, aynı zamanda bu yerlerimizde istihdam da oluşturuyoruz. Nasıl ki Selanik’ten doğan güneş Türkiye’yi aydınlatıyorsa, buradaki öğrencilerimiz de Atatürk’ün gösterdiği yolda yolunu aydınlatacaktır. Hiç kimse umudunu kaybetmesin, güzel günlerin çok yakında” diye konuştu.

“İkinci merkezimiz de hazır”
İkinci çocuk gelişim merkezinin de hazır olduğu ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Burada hayata geçirdiğimiz bu merkezimizi Aydın genelinde de yaymayı hedefliyoruz. İkinci merkezimiz de hazır. Onu da Aydın Tekstil alanında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede yaklaşık 2 ay içerisinde orayı da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

“Bu tablo beni mutlu ediyor”
Gençlere yönelik hayata geçirilen Kültür Merkezleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu; “Biliyorsunuz, bizim 27 tane Kültür Merkezimiz var. Yine orada da dezavantajlı ailelerimiz çocuklarına gitar, resim gibi kurslar aldırabilir. Bizim eğitmenlerimiz çocuklarımıza destek oluyor ve tüm çocuklarımıza, gençlerimize fırsat eşitliği ilkesi ile yaklaşıyor. Maalesef pandemiden dolayı bu kurumlarımızı kapatmak zorunda kalmıştık ama 1 Temmuz’dan itibaren normalleşme süreci ile birlikte bu kurumlarımız da faaliyete geçecek. Tekrar 27 ilçemizde de bu kurslarımız eğitime başlayacak. İşte çocuklarımızın ve gençlerimizin bu mutluluğunu, bu tabloyu görmek beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından beraberindeki heyet ile birlikte merkezin açılış kurdelesini kesen başkan Çerçioğlu, çocuklarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini sergiledi İHL Öğrencileri 25 proje birden sergiledi
YEREL HABERLER Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini ...
AK Parti Efeler Kadın Kolları’ndan çevre farkındalığı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler Kadın Kolları’ndan çevre farkındalığı
İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Başkan Günel, “Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık”
Bu defa "Koparan Koparana 3" ile gülümsetecek
YEREL HABERLER Bu defa "Koparan Koparana 3" ile gülümsetecek
ADÜ Ziraat Fakültesi’nden BİLSEM projesine destek
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi’nden BİLSEM projesine destek
Aydın dağlarında domuzlar davar sürülerini de saldırmaya başladı Aslan’ın öcünü Paşa ve Şartel aldı
YEREL HABERLER Aydın dağlarında domuzlar davar sürülerini de ...
TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini desteklemeye değer buldu
YEREL HABERLER TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini ...
Koyun-keçi destek ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Koyun-keçi destek ödemeleri başladı
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu
Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
YEREL HABERLER Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor
Kuşadası merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığına 8 ...
Başkan Atabay; "Didim'e konforlu ulaşım yolları kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Atabay; "Didim'e konforlu ulaşım yolları ...
Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde ...
Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi
Kuşadası ziyaretçilerini yeni görünümüyle karşılamaya hazır
YEREL HABERLER Kuşadası ziyaretçilerini yeni görünümüyle karşılamaya ...
Kuşadası polisinden kask uyarısı
YEREL HABERLER Kuşadası polisinden kask uyarısı
Başkan Atay’dan Efelerli kadınlara yurtdışı sözü
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan Efelerli kadınlara yurtdışı sözü
Nazilli’deki ev cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki ev cephanelik çıktı
3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
YEREL HABERLER 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler ...
ADÜ Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin ...
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu Başkan Çerçioğlu; “Bu araçlar Aydın halkının”
YEREL HABERLER 22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların ...
Aydın’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı