Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile değişim devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşanan kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların ikinci etabına başladı. 30 bin 850 metre uzunluğundaki DavutlarGüzelçamlı kanalizasyon hattının ikinci etap çalışmalarının tamamlanması ile bölgenin en önemli sorunu çözüme kavuşmuş olacak.



Kuşadası’na bugüne kadar 285 milyon TL yatırım yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 65 milyon TL’lik bir yatırımla Davutlar TM3 terfi merkezinin yapımını tamamlayarak kullanıma açan ve terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebekekollektör hatları ile elektromekanik işlerini tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, DavutlarGüzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etabı için ilk kazmayı vurdu.



Davutlar Mahallesi İnönü Caddesi’nden başlayan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında 12 milyon TL’lik bir yatırımla 30 bin 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmanın ilk etabında döşenen 154 kilometrelik kanalizasyon hattı ile Kuşadası sınırından Davutlar’ın merkezinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'ne kadar olan bölgenin kanalizasyon sorunu çözülmüştü. İkinci etabın da tamamlanmasıyla DavutlarGüzelçamlı bölgesinin en önemli sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak.



“Davutlar hizmeti hissedecek”

DavutlarGüzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etap çalışmalarının başladığı Davutlar Mahallesi İnönü Caddesi’ne giderek ASKİ yetkililerinden bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan iş birliği sayesinde Kuşadası’nın büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek “Davutlar Mahallesi, uzun zamandır hizmet bekleyen bir bölgeydi. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde bu yıl Davutlar’ın pek çok sorununu çözüme kavuşturacağız. Kanalizasyon hattı da bu sorunların başında geliyordu. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki yılsonu itibariyle Davutlar Mahallemiz hizmeti derin bir şekilde hissedecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na Kuşadası’na gösterdiği ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sayesinde kentimiz çok daha güzel bir hale gelecek” dedi.

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