Sağanak yağış Karpuzlu'da etkili oldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yoğun yağış etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağış sokakları göle çevirirken, bazı ekili tarlaların sular altında kaldığı öğrenildi.

Aydın'da etkili olması beklenen yağış Karpuzlu ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Gölcük Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış taşkına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle mahallede bulunan dere taşarken, sokaklar ve bazı ekili tarlalar sular altında kaldı. Taşkın köy yolu ve arazilere giden yollarda ulaşımı zorlaştırdı.

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