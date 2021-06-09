Aydın İl Milli Eğitim ile ADÜ arasında mesleki eğitimi geliştirmek için protokol imzalandı

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yeni iş alanlarını araştıracak, nitelikli insan gücü yetiştirecek, gelişen teknolojiyi takip edebilecek ve uygulayabilecek üretici bir genç neslin yetişmesine katkıda bulunmak için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) TEKNOKENT arasında işbirliği protokolü imzalandı.



ADÜ Rektörlükte gerçekleştirilen protokol imza töreninde Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir iş birliği protokolüne imza attı. İşbirliği protokolü ile günümüz şartlarında oluşan ihtiyaçları karşılayacak insan gücünün yetiştirildiği kurumlardan olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yeni iş gücü düzenine uyum sağlayabilmesi için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti planı oluşturulması ve bu plana uygun olarak mevcut desteklere başvurulması yönünde çalışmalar yapılacak. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş protokolün Aydın’ın mesleki eğitimine büyük katkılar sunacağını ifade etti.

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