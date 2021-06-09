AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde anlatacak Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar haklarını mahkemede arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde anlatacak Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar haklarını mahkemede arıyor

İHA

AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde anlatacak Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar haklarını mahkemede arıyor

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi’nin (AYKONUT) 550 olan mağdur sayısı aradan geçen 24 yılda varislerle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı. Haklarını aramak için hukuk savaşı başlatan AYKONUT mağdurları dertlerini yıkılan evlerinin önünde dillendirecek. Mağdurlar adına kurulan derneğin başkanı Meral Uğur, kooperatifin haklarını devralan Yavuzlar İnşaat’ın da hak sahiplerini mağdur ettiğini ileri sürerken, Yavuzlar İnşaat’ın yetkilisi Tevfik Yavuz ise “Biz olayın muhatabı değiliz” dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde 24 yıl önce dönemin Belediye başkanı Hüseyin Aksu Öncülüğü’nde kurulan AYKONUT Yapı Kooperatifi, adeta ev sahibi olmak isteyenleri dert sahibi yaptı. Kooperatifin kurulacağı alandaki 550 hanenin yıkılarak o gün hane halkı ile birlikte ortalama 2 bin 200 kişi olan mağdur kişi sayısının aradan geçen 24 yılda varislerle birlikte neredeyse 10 bin kişiye ulaştığını belirten AYKONUT Mağdurları Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında dertlerini mahkeme heyetine yıkılan evlerinin olduğu yerde anlatacaklarını söyledi.

"Daire mirası beklerken dava mirası bıraktılar"
24 yıl önce çocuklarına daire miras bırakma ümidiyle evlerini terk eden 550 kişinin pek çoğunun hayatını kaybettiğini ve bugün ev yerine babasından dava mirası devralanlarla birlikte mağdur sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu belirten Dernek Başkanı Meral Uğur, “Yılan hikayesine dönen AYKONUT en son 2017 yılında Sökeli firma Yavuzlar İnşaat ile sözleşme imzaladı. Yavuzlar da o zaman yaptığı açıklamada bu çileyi 36 ay içinde çözeceğini söylemişti. Aradan 48 ay geçti. Maalesef bir çivi bile çakılmadığı gibi karşımızda muhatap da bulamaz olduk” diyerek insanların nasıl mağdur edildiğini hukuk önünde anlatacaklarını söyledi.

“Biz muhatap da değiliz, taraf da değiliz”
Olayda kendilerini bağlayan bir durumun olmadığını ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacaklarını belirten Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz, “Biz muhatap da değiliz taraf da değiliz. Bu olayın bizimle ilgisi yok. Bizi karıştırmasınlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın İl Milli Eğitim ile ADÜ arasında mesleki eğitimi geliştirmek için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Aydın İl Milli Eğitim ile ADÜ arasında mesleki ...
İkiçeşmelik’te Taziye Evi ve Park Alanı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER İkiçeşmelik’te Taziye Evi ve Park Alanı çalışması ...
Sağanak yağış Karpuzlu'da etkili oldu
YEREL HABERLER Sağanak yağış Karpuzlu'da etkili oldu
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile değişim devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile ...
ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
Uydukent’te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Uydukent’te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
Kuşçular Mahallesi’nde Türk Bayrağı göndere çekildi
YEREL HABERLER Kuşçular Mahallesi’nde Türk Bayrağı göndere çekildi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi ...
Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini sergiledi İHL Öğrencileri 25 proje birden sergiledi
YEREL HABERLER Köşklü öğrenciler Bilim Fuarı’nda hünerlerini ...
AK Parti Efeler Kadın Kolları’ndan çevre farkındalığı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler Kadın Kolları’ndan çevre farkındalığı
İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Başkan Günel, “Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Günel, “Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık”
Bu defa "Koparan Koparana 3" ile gülümsetecek
YEREL HABERLER Bu defa "Koparan Koparana 3" ile gülümsetecek
ADÜ Ziraat Fakültesi’nden BİLSEM projesine destek
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi’nden BİLSEM projesine destek
Aydın dağlarında domuzlar davar sürülerini de saldırmaya başladı Aslan’ın öcünü Paşa ve Şartel aldı
YEREL HABERLER Aydın dağlarında domuzlar davar sürülerini de ...
TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini desteklemeye değer buldu
YEREL HABERLER TÜBİTAK ilk defa bir göstergebilim projesini ...
Koyun-keçi destek ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Koyun-keçi destek ödemeleri başladı
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu
Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
YEREL HABERLER Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da pozitif vakalardaki düşüş devam ediyor
Kuşadası merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığına 8 ...
Başkan Atabay; "Didim'e konforlu ulaşım yolları kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Atabay; "Didim'e konforlu ulaşım yolları ...
Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde ...
Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi