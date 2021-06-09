UCİM Derneği çalışmalarını polisleri anlattı

UCİM Aydın İl Temsilciliği, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes’i makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye genelinde yaklaşık 60 ilde temsilcilik oluşturan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Aydın’da da faaliyetlerini gerçekleştirmek ve işbirliği amacıyla ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden UCİM Aydın İl Temsilciliği, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes’i makamında ziyaret etti.

UCİM Aydın İl Sorumlusu Özlem Güngörenler ile birlikte Saha ve Etkinlik Koordinatörü Samet Beyter, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörü Sedat Gürbüz ve Afra Nur Çelik’in de yer aldığı ziyarette UCİM Aydın temsilcileri derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında Erciyes’i bilgilendirdi.

“Saadet Öğretmen Bir Kahramandır”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ‘i yakından takip ettiğini söyleyen Müdür Erciyes, “ Saadet Öğretmenin çocuklar konusundaki duyarlılığını tüm Türkiye takdir ediyor. Mücadelesi tüm öğretmenlerimize örnek oluyor. Çocuk istismarı ile mücadele eden Saadet öğretmen bir kahramandır” dedi.

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