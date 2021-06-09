Andezit'in seramik tasarım malzemesi olarak değerlendirilmesi semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Andezit'in Seramik Tasarım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Seminere, Öğr. Gör. Halil İbrahim Çakır, Öğr. Gör. Ufuk Ören, Öğr. Gör. Servet Akar, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 1.ve 2. sınıf öğrencileri, mezun öğrenciler ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden misafirler katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Kadir Ertürk 'ün yaptığı seminerin konuğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğr. Gör. Hakan Ergun oldu.



Seminerde Afyon bölgesi volkanik kayaç türü olan Andezit taşının sanatsal seramikte alternatif bir malzeme olarak kullanımı, Andezit taşının sır yapımında hammadde olarak kullanımı, artistik sır denemeleri ve Öğr. Gör. Hakan Ergun’un bu konu üzerine yaptığı sanatsal çalışmalar ele alındı. Seminer, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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