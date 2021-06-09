ADÜ'de E-Devlet üzerinden 'belge doğrulama hizmeti' başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için 'EDevlet Belge Doğrulama' işlemi kullanılacak. EDevlet sistemine de entegre edilen uygulama ile EDevlet’te yer alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.



Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulaması ile belgelerin doğruluğu hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilecek. Belge doğrulama sayfasına EDevlet üzerindeki ilgili kısımdan, belgelerin alt kısmındaki 'Belge Takip Adresi' linki üzerinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan karekod kullanılarak ulaşılabilecek. EDevlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler arasında 'Öğrenci Danışman Bilgileri', 'Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama', 'Sınav Sonucu Sorgulama' ve 'Üniversite Akademik Takvimi' gibi hizmetler yer alırken, 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama' ile EDevlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

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