Başkan Erol, annesini kaybetti

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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un annesi Zehra Erol hayatını kaybetti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol bugün güne acı haberle uyandı. Başkan Erol, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Zehra Erol’ u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Zehra Erol, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Zehra Erol’un cenazesinin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.

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