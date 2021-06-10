Aydın'da erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 50 oranında arttırıldı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, "Aydın ilinde erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 50 oranında arttırıldı" dedi.



Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, ziyarette yapımı tamamlanan 2. düzey 20 yataklı yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunarak, hastane başhekiminden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni açılan yoğun bakımın gerek fiziki alan yapımı aşamasında, gerekse tıbbi cihaz desteğinde bulunan Nazillili hayırseverlere teşekkür eden Açıkgöz, "İl genelinde açılan yeni yoğun bakım üniteleri ile birlikte ilimizde kamu sağlık tesislerimizde erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yaklaşık yüzde 50 oranında artırılmıştır" dedi.



Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Tetik de pandemi döneminde Kasım 2020'den bu yana Nazilli'nin 2 sanayi kuruluşu önderliğinde başladıkları yoğun bakım inşaatı projesinde sona gelindiğini ifade ederek, "Bu yoğun bakım inşaatımız ile birlikte 80 kalem tıbbi cihaz bağışı ile önderlik gösteren gönlü zengin Nazilli halkına çok teşekkür ediyorum. Bu sağlık hizmetlerinin yaklaşık bedeli 3.5 milyon lira olup bu bedel tamamıyla bağış kültürü ile hastanemize kazandırılmıştır. Nazilli ilçemizin ve ilimizin yoğun bakım ihtiyacında 2. düzey 20 yatakla ek olan bu hizmet ilimize de rahat bir nefes aldıracaktır. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Çok yakında yine hastanemizde olmayan başka bir hizmetin daha temelini atmış olacağız. Nazilli Devlet Hastanemize sağlık alanındaki yardımlarını esirgemeyen yardımseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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