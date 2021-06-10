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Yavuzlar’dan AYKONUT açıklaması Tevfik Yavuz: Olayın tarafı olmadığımız halde bizi karalamak ve sürece taş koymak için konuşuyorlar

İHA

Yavuzlar’dan AYKONUT açıklaması Tevfik Yavuz: Olayın tarafı olmadığımız halde bizi karalamak ve sürece taş koymak için konuşuyorlar

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi’nin (AYKONUT) inşa edileceği alanda 24 yıldır ev sahibi olma hayali kuranların içinde yer aldığı derneğin açtığı davaya yönelik yarın yapılacak duruşma öncesi bir açıklama da inşaat çalışmalarını sürdüren Yavuzlar İnşaat’ta geldi. İnşaat firmasının yetkilisi Tevfik Yavuz, olayın tarafı olmamalarına rağmen, hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek istediklerini ancak karşı taraftan iyi niyet görmediklerini ileri sürdü.
Yarın yapılacak duruşma öncesi konuşan ve dertlerini AYKONUT alanında anlatacaklarını belirten AYKONUT Mağdurları Derneği Başkanı Meral Uğur, dün yaptığı açıklamada; Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde 24 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan kooperatifin, adeta ev sahibi olmak isteyenleri dert sahibi yaptığını ileri sürmüştü. Kooperatifin kurulacağı alandaki 550 hanenin yıkılarak o gün hane halkı ile birlikte ortalama 2 bin 200 kişi olan mağdur kişi sayısının aradan geçen 24 yılda varislerle birlikte neredeyse 10 bin kişiye ulaştığını belirten Dernek Başkanı Uğur, açıklamasında kooperatiften arsayı devralan Yavuzlar İnşaatı da kendilerini mağdur etmekle suçlamıştı.
Yarın yaklaşık 50 dönümü bulan inşaat alanındaki keşif duruşmasına kendilerinin de katılacağını belirten Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz, sözleşmede yazılı olan tüm şart ve maddelere uyduklarını kaydederek, bugüne kadarki sürecin 18. Madde uygulaması, İzmir Depremi, yazışmalar ve pandemi dolayısıyla beklenenden yavaş ilerlediğini söyledi.
“En büyük zararı gören biziz”
Kendilerini suçlayan dernek başkanı ve yönetimine ‘Samimi iseniz karşımıza gelin’ diye seslenen Yavuzlar İnşaat’ın yetkilisi Tevfik Yavuz, “Konuşacağımız çok şey var ama biz bu işin tarafı değiliz. Biz buraya ilk devraldığımızda yaptığımız açıklamada ‘Hiçbir sorun çıkmaması halinde ruhsat kesiminden itibaren 36 ay içinde çalışmayı tamamlayacağımızı belirttik. Şu anda yüzde 98 oranında mülkiyet sorunu çözüldü. Bu aşamada da çok ciddi zorluklar yaşadık. Tebligat yapacağımız mal sahipleri ölmüş 3. kuşaklara geçmiş. Biz süreci doğru yönetmek adına bu kişilere ulaşıp yüzlerce kişiye tebligat yaptık. Geride kalan süreçte bürokratik sıkıntıları çözmek için çaba harcadık. Protokol kapsamında firmamıza tanınan süre 107 ay. Bunun 71 ayı ruhsat ve diğer işlemlerin yapılma süreci.36 ay ise ruhsat kesiminden sonraki inşaat süreci. Yani verdiğimiz her sözün arkasındayız. Maalesef basın önünde bizden yardım ve destek beklediklerini belirtenler sürekli bizi karalamak ve bu işe taş koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz öncelikle buradaki mağdurların mağduriyetini gidermek için yola çıktığını belirtenlerden samimiyet bekliyoruz. Kısacası biz bu olayın tarafı olmamamıza ve bize karşı yapılan kararlama çalışmalarına ve ticari itibarımızı zedelemem girişimlere rağmen biz buradaki hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ciddi çalışma içindeyiz” diyerek en büyük sıkıntılarının kasıtlı olarak işi yavaşlatmak amacıyla açılan ancak sürecin sonucunu etkilemeyeceğine inandığı davalar olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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