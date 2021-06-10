KUTO Türkiye’de en fazla Ata Karnesi veren odaların başında geliyor

Kuşadası Ticaret Odası, eşyaların pasaportu olarak bilinen Ata Karnesini vermeye yetkili Türkiye’deki 21 Oda içerisinde yer alıyor.



2016 Yılından bugüne, Türkiye genelinde 365 OdaBorsa arasında Ata Karnesi vermeye yetkili 21 Oda içerisinde yer alan Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine en fazla ATA Karnesi hizmeti veren Odaların başında geliyor.



Dağıtım işlemlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Odalar tarafından yapıldığı Ata Karnesi başvuruları, yine TOBB tarafından oluşturulan ATAK programı kapsamında elektronik ortam üzerinden yapılıyor.

Ata karnelerinin uluslararası Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyaların geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleri olduğunu, yani bir nevi eşya pasaportu olarak geçtiğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “Ege bölgesinde Ata Karnesi vermeye yetkili üç Oda var, birisi de Kuşadası Ticaret Odası. 2016 yılından bugüne pek çok Ata Karnesi verdik, 2021 yılı itibariyle de 5 ay içerisinde 9 adet Ata Karnesi vermiş bulunmaktayız. Gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren tarafların geçici ithalatta işleri bu Karne ile çok kolaylaşıyor. ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek kalmıyor.” dedi. Akdoğan; Kuşadası Ticaret Odası’nın üyelerinin işlerini kolaylaştırmak ve yararları doğrultusunda girişimlerde bulunmak için öncü çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bir yıl süreyle geçerli olan Ata karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden yapılıyor ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından onaylanarak, tamamlanıyor.. Ülkemizde Ata karnelerinin dağıtım işlemleri, TOBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Ata Sözleşmesi Uygulama Talimatı’nda belirlenen kurallar çerçevesinde ve yine TOBB Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen; Ankara Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.

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