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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfır Atık Projesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

İHA

Sıfır Atık Projesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında gerçekleşen, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni düzenlendi.

511 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren 48 öğrenci Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın elinden derecelerine göre dizüstü bilgisayar ve tablet ödülleri ile başarı belgelerini alırken, yarışmalara katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

Programda, şiir yarışmasında birinci seçilen Umurlu Fatih İlkokulu Öğrencisi Nilay Atik, Osman Yozgatlı Ortaokulu öğrencisi Bensu Çetin, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencisi Melih Karaduman şiirlerini okudu. Ayrıca resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu fuaye alanında sergilendi. Başkan Atay, davetlilerle birlikte resim sergisini gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yarışma sonuçlarını belirleyen jüri üyeleri Efeler Belediyesi Sanat Yönetmeni, DramaturgYazar Serkan Fırtına, Aydın ADÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver ve Eğitimci Yazar Şahin Yıldırım’a plaket takdim etti.

Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Çocuklar hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Sizler çağdaş birer çocuk olarak geleceğin sorunlarını şimdiden bilinçli bir şekilde fark ederek, o sorunlara şimdiden çözüm bulunması için duyarlı bir tavır takınıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gelecek sizindir. Gözümüz hiç arkada değil. Sizler var oldukça bu ülkede hiç kimse Cumhuriyet’in sırtını yere değdiremez” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, salonu dolduran ailelere teşekkür ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü; “Birçoğunuz çocuklarınız için geldiniz buraya. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Öyle iyi bir evlat yetiştirmişsiniz ki, onlar sadece kendileri için değil Türkiye’nin geleceği ile ilgili olarak duyarlı bir bilince sahip öğrenci olduklarını bugün burada aldıkları başarılarla kanıtladılar. Bütün velilerin çocuklarımızı alkışlamasını istiyorum. Bu ülke hepimizin, Efeler’de hepimiz marka bir kent oluşturmak için uğraş veriyoruz, çalışıyoruz. Projelerimizde vatandaşlarımıza; daha kaliteli, güzel, yaşanabilir, çağdaş bir ortamda, mutluluk içerisinde bir yaşam sunabilmek için çalışıyoruz. Bununla ilgili birçok proje yaptık. O projeler için gece gündüz uğraş veriyoruz. Büyükelçiliklere projelerimizi gönderiyoruz. Avrupa birliğinden birçok ülkenin verdiği fonlardan Efeler’de yaşayan yurttaşlarımızın yararlanması için çaba sarf edip, o projeleri Türkçe ve İngilizce olarak oraya ulaştıran bütün personelimize, başkan yardımcım olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum ve onları da alkışlamanızı istiyorum. Bugün burada bu töreni yapmamızın temel bir nedeni var. Türkiye’de onca belediyenin arasından 30 belediyenin projesi beğenildi, bir tanesi de Efeler Belediyesi’nin projesi. Bu nedenle bu töreni yapabiliyoruz. Bu projeyi gerçekten sizlerle paylaşabilmemiz için, bu projenin ana temasını yaşama geçirebilmemiz için, sizlere ihtiyacımız var. Gençlere ihtiyacımız var. Velilere ihtiyacımız var. Bu yarışmada ödül alan çocuklarımız bu projenin devamında da gönüllü olarak çalışacaklar ve hepimizin daha mutlu bir kentte Efeler’de yaşamasını sağlayacaklar"

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