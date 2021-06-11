Söke’de engelli öğrenciler 4006 Bilim Fuarı sergisi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de engelli öğrenciler 4006 Bilim Fuarı sergisi açtı

İHA

Söke’de engelli öğrenciler 4006 Bilim Fuarı sergisi açtı

Aydın'ın Söke ilçesindeki özel bir eğitim kurumundaki, engelli öğrencilerin katıldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı çerçevesinde sergi açıldı.

Gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Okul Müdürü Burcu Pakalın; “Her şey biz yapabiliriz diye başladı. Fuardaki amacımız özel gereksinimli öğrencilerimizin ürettiği bilimsel bilgileri arkadaşları, öğretmenleri ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlenceli bir ortam oluşturmak. Öğrencilerimiz bu fuarla yaptıklarını sunabilmenin, üretmenin heyecanını ve bunun kendilerinde oluşturduğu özgüveni yaşayacak. Toplam 28 projede 48 öğrenci ve öğretmenlerimize fedakar ve üstün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından engelli öğrenciler halk oyunu ve dans gösteri sunarken, öğrencilerden oluşan ritim grubu gösterisi de yer aldı. Ardından bilim fuarı sergisinin açılışı yapıldı. Katılımcı ve davetliler sergiyi gezerken, sergide yer alan projeler beğeni topladı.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek; “Özel öğrencilerimizin çalışmalarını gördük. Daha da önemlisi çocuklarımızın öğrenme isteklerinin ne kadar güçlü olduğunu ve özel eğitimin onlar için ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bunu kendi gözlerimle görmekten mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Konservatuarı öğrencileri ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü
YEREL HABERLER Devlet Konservatuarı öğrencileri ADÜ Rektörü Aldemir ...
Nazilli’de bozulan yollar tamir edilecek
YEREL HABERLER Nazilli’de bozulan yollar tamir edilecek
Didim’de 55 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 55 litre etil alkol ele geçirildi
Evde hint keneviri yetiştirmiş
YEREL HABERLER Evde hint keneviri yetiştirmiş
Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza
Karpuzlu’da aşılamaya ilgi büyük
YEREL HABERLER Karpuzlu’da aşılamaya ilgi büyük
Selden zarar gören evler için Nazilli Belediyesi seferber oldu
YEREL HABERLER Selden zarar gören evler için Nazilli Belediyesi ...
Dijital kütüphane ile 25 bin kitaba ücretsiz ulaşıyorlar
YEREL HABERLER Dijital kütüphane ile 25 bin kitaba ücretsiz ...
Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü
YEREL HABERLER Futbolculardan Başkan Atabay'a galibiyet sözü
Sıfır Atık Projesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Sıfır Atık Projesi yarışmasında dereceye girenler ...
Rektörden öğrencilere çay ikramı
YEREL HABERLER Rektörden öğrencilere çay ikramı
Efeler Belediyesi uluslararası kongreye katıldı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi uluslararası kongreye katıldı
İncirliova Belediyesi'ne icra şoku
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi'ne icra şoku
Başkan Erol'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Erol'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden afet bölgesine anında müdahale
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden afet bölgesine ...
Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
Ege Liva Hastanesi, pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor
YEREL HABERLER Ege Liva Hastanesi, pazartesi günü hasta kabulüne ...
Türkiye’nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi Ada Modern’de
YEREL HABERLER Türkiye’nin en geniş katılımlı illüstratörler sergisi ...
KUTO Türkiye’de en fazla Ata Karnesi veren odaların başında geliyor
YEREL HABERLER KUTO Türkiye’de en fazla Ata Karnesi veren odaların ...
Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu Sokaklar çamur deryasına döndü
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu Sokaklar çamur ...
Yavuzlar’dan AYKONUT açıklaması Tevfik Yavuz: Olayın tarafı olmadığımız halde bizi karalamak ve sürece taş koymak için konuşuyorlar
YEREL HABERLER Yavuzlar’dan AYKONUT açıklaması Tevfik Yavuz: Olayın ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye desteği sürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye desteği ...
Açıkgöz; “Pandemideki hassasiyeti aşıda da gösterelim” "Aydın'da ağır hasta sayısı sıfırlandı"
YEREL HABERLER Açıkgöz; “Pandemideki hassasiyeti aşıda da ...
Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı