Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

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Aydın'ın doğu ilçelerine bugün öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Aydın’ın doğusunda (Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Buharkent) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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